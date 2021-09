France-Le rappel des ambassadeurs aux USA et en Australie montre "la force de la crise"-Le Drian

PARIS, 18 septembre (Reuters) - Le rappel par la France de ses ambassadeurs aux Etats-unis et en Australie est "un acte politique lourd" qui montre la "force de la crise", a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

"Le fait que, pour la première fois dans l'histoire des relations entre les Etats-Unis et la France, on rappelle notre amabassadeur pour consultations est un acte politique lourd et qui signifie la force de la crise qui existe aujourd'hui avec les Etats-Unis et aussi avec l'Australie", a-t-il déclaré sur France 2.

Cette mesure est intervenue après l'annulation par Canberra du contrat de fourniture de sous-marins français au profit d'un partenariat stratégique avec Washington et Londres. (Reportage Blandine Hénault)