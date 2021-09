France-Le rappel des ambassadeurs aux USA et en Australie montre "la force de la crise"-Le Drian

PARIS, 18 septembre (Reuters) - Le rappel par la France de ses ambassadeurs aux Etats-unis et en Australie est "un acte politique lourd" qui montre la "force de la crise", a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

"Le fait que, pour la première fois dans l'histoire des relations entre les Etats-Unis et la France, on rappelle notre ambassadeur pour consultations est un acte politique lourd et qui signifie la force de la crise qui existe aujourd'hui avec les Etats-Unis et aussi avec l'Australie", a-t-il déclaré sur France 2.

Cette mesure est intervenue après l'annulation par Canberra du contrat de fourniture de sous-marins français au profit d'un partenariat stratégique avec Washington et Londres, une décision qui a provoqué la fureur de Paris.

"Il y a duplicité, il y a mépris, il y a mensonge; on ne peut pas jouer dans les alliances comme cela", a dénoncé Jean-Yves Le Drian sur France 2.

"Nous sommes des alliés, et donc quand on a un allié, on ne traite pas avec une telle brutalité, une telle imprévisibilité un partenaire majeur qu'est la France", a-t-il ajouté, évoquant une "rupture de confiance" avec les Etats-Unis.

Interrogé sur le fait de savoir si le président Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden s'étaient parlé, Jean-Yves Le Drian a répondu: "Pas à ma connaissance".

Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que la France allait demander des explications à l'Australie alors que l'accord qui a été signé en 2016 avec Canberra "prévoit des clauses lorsqu'une des parties veut quitter l'accord".

"Il y a des dispositions qui indiquent que d'abord, la partie qui veut rompre le fait savoir par écrit. Pour l'instant, nous n'avons pas reçu cette rupture de l'accord intergouvernemental", a-t-il dit. "Et ensuite, il faut 12 mois de discussions pour aboutir à une rupture potentielle si une des deux parties veut rompre au bout de 24 mois", a expliqué le ministre.

"Nous allons donc agir pour demander des explications aux Australiens, pour savoir comment ils comptent eux-même respecter l'accord qu'ils ont signé".

(Reportage Blandine Hénault)