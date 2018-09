France-Le recul d'Emmanuel Macron dans l'opinion se poursuit-BVA

(Actualisé avec sondage Harris Interactive)

PARIS, 28 septembre (Reuters) - La cote de popularité d'Emmanuel Macron a perdu deux points en septembre pour s'établir à 32% de bonnes opinions, un plus bas inédit depuis son entrée à l'Elysée, selon le baromètre mensuel BVA-Orange pour RTL et La Tribune publié vendredi.

Une chute de deux points est également constatée dans le baromètre Harris Interactive pour le site Délits d'Opinion, dans lequel le niveau de popularité du président est de 34%.

La part des personnes interrogées par BVA qui se disent satisfaites de l'action du chef de l'Etat a reculé de neuf points sur les trois derniers mois, pour atteindre exactement le même niveau que François Hollande en septembre 2013 dans cette enquête.

La popularité du chef de l'Etat se réduit en particulier auprès des sympathisants de gauche (baisse de six points de pourcentage pour les socialistes, trois points pour la gauche non socialiste), mais aussi Les Républicains (baisse de deux points par rapport à août).

Plus globalement, 45% des sondés sont opposés à l'action d'Emmanuel Macron et du gouvernement, 15% la soutiennent et 39% attendent d'en voir les résultats avant de se prononcer.

Le Premier ministre Edouard Philippe bénéficie pour sa part de 39% d'opinions favorables, en hausse d'un point de pourcentage par rapport à août. Dans le sondage Harris Interactive, la cote de popularité du chef du gouvernement est de 33%, en baisse d'un point en un mois.

Dans les classements des deux instituts, le trio de tête des personnalités est composé de l'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et du maire de Bordeaux, Alain Juppé.

L'enquête BVA a été réalisée du 26 au 27 septembre auprès d'un échantillon représentatif de 1.011 personnes.

Le sondage Harris Interactive pour Délits d'Opinion a été effectué en ligne du 25 au 27 septembre auprès de 1.022 personnes. (Julie Carriat et Elizabeth Pineau)