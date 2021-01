PARIS, 7 janvier (Reuters) - Les autorités sanitaires ont approuvé le report de l'administration du rappel du vaccin Pfizer, qui peut être effectué jusqu'à six semaines après la première, ce qui permettra de disposer dans un premier temps d'un plus grand nombre de doses pour la première infection, a annoncé le ministre français de la Santé, Olivier Véran. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)