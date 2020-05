France-Le second tour des municipales fixé au 28/06, sous conditions

PARIS, 22 mai (Reuters) - Le second tour des élections municipales en France aura lieu le 28 juin si les conditions sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus le permettent, a annoncé vendredi le Premier ministre Edouard Philippe, évoquant une clause de revoyure dans deux semaines.

"Le 27 mai prochain, nous présenterons un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une déclaration à la presse à Matignon.

Cette décision "est réversible", a-t-il ajouté. "Nous aurons donc comme le recommande le conseil scientifique une clause de revoyure, elle interviendra sans doute dans deux semaines."

"Dans l'hypothèse où ce second tour ne pourrait pas avoir lieu il faudrait garder le temps nécessaire à l'examen par le Parlement du cadre légal qui permettrait d'organiser un nouveau report", a-t-il précisé. "Sera donc également présenté à titre conservatoire le 27 mai prochain au conseil des ministres un projet de loi qui permettrait le report des municipales au plus tard jusqu'en janvier 2021 dans l'hypothèse où le conseil scientifique nous dirait dans deux semaines que les conditions sanitaires ne seraient plus réunies pour le 28 juin." (Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)