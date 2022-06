France: Le secteur des énergies renouvelables veut des mesures d'urgence

PARIS (Reuters) - Des mesures d'urgence sont nécessaires en France pour éviter que la hausse des prix des matières premières et la remontée des taux d'intérêt mettent à l'arrêt des projets de développement d'énergies renouvelables, estime mercredi la principale fédération du secteur.

"Alors que les importations de gaz russe vers la France et l'Europe sont au ralenti depuis la semaine dernière et que les derniers bilans prévisionnels de RTE indiquent un risque accru de déficit de capacités de production électriques pour l'hiver prochain, les énergies renouvelables constituent la seule solution de court terme pour renforcer notre sécurité d'approvisionnement", déclare dans un communiqué le Syndicat des énergies renouvelables (SER).

Selon le SER, plus de deux gigawatts de capacités solaires et plus de cinq térawattheures de capacités de production de biométhane sont aujourd'hui en péril "du fait du contexte inflationniste".

L'organisation propose entre autres une indexation des niveaux de soutien public et la possibilité pour les futurs projets de vendre de l'énergie sur le marché avant l'activation de leur contrat.

(Rédigé par Marc Angrand)