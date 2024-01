PARIS, 27 janvier (Reuters) - Le syndicat Jeunes Agriculteurs a annoncé samedi la levée de barrages avant de nouvelles actions la semaine prochaine, avec notamment un "blocus" de Paris à partir de dimanche soir, en réaction aux annonces du Premier ministre Gabriel Attal pour tenter d'apaiser la colère du monde agricole français.

La FNSEA, premier syndicat d'agriculteurs en France, avait déjà appelé vendredi à poursuivre la mobilisation après ces annonces, qui incluent des mesures de simplification administrative et l'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR).

"Le premier ministre n'a pas entendu nos demandes. Certes, il apporte des réponses, mais elles ne sont pas à la bonne mesure (...). Nous avons décidé de changer de méthode et donc d'organiser le blocus de Paris et de la petite couronne parisienne", a déclaré Maxime Buizard, administrateur des Jeunes Agriculteurs, sur BFMTV.

"Dans la journée de jeudi et vendredi, on avait une dizaine, une douzaine de points de blocage autour de Paris (...). Ce qui va être mis en place la semaine prochaine sera beaucoup plus fin et beaucoup plus fort, l'idée étant qu'il n'y ait aucun camion qui puisse approvisionner la capitale et que, s'il le faut, on tienne aussi longtemps que nécessaire, en tout cas toute la semaine prochaine", a-t-il ajouté. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par)