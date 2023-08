PARIS, 11 août (Reuters) - Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) est resté quasi stable au deuxième trimestre en France (hors Mayotte), à 7,2%, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

Le nombre de chômeurs au sens du BIT a augmenté légèrement par rapport au trimestre précédent (+20.000), à 2,2 millions de personnes.

Sur le trimestre, le taux de chômage reste inférieur de 0,2% à son niveau du deuxième trimestre 2022 et de 3,3% à son pic de mi-2015 et il demeure très proche de son plus bas niveau mesuré depuis le deuxième trimestre 1982 (7,1%), explique l'Insee. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)