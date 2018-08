France-Le taux de chômage repart en légère baisse au 2e trimestre

En incluant les départements d'outre-mer (hors Mayotte), il s'inscrit en baisse de 0,1 point à 9,1%.

Si l'Insee a confirmé les taux observés à la fin mars, le chiffre de fin décembre 2017 a été révisé en baisse de 0,1 point, à 8,9%.

La diminution du deuxième trimestre - qui s'inscrit dans la marge d'erreur de l'estimation - était attendue après le net rebond du trimestre précédent (+0,3 point en métropole, +0,2 point avec les Dom), contrecoup de la franche baisse de la fin d'année 2017, mais l'Insee tablait sur une baisse plus marquée.

Dans ses dernières prévisions, publiées en juin, l'institut national de la statistique tablait en effet sur un taux de chômage revenu à 9,0% à l'échelle nationale à mi-année.

Sur un an, le repli du taux de chômage atteint 0,4 point pour la France métropolitaine et 0,3 point pour la France entière.

Cette diminution du taux de chômage au deuxième trimestre intervient alors que l'Insee a annoncé la semaine dernière que l'emploi salarié avait progressé de 0,2% au premier trimestre dans le secteur privé en France, avec la création nette de 31.000 emplois sur la période et de 241.100 sur les douze mois à fin juin.

En se fondant sur les critères du BIT, ce qui permet les comparaisons internationales, le nombre de chômeurs s'élevait à 2,538 millions en France métropolitaine en moyenne au deuxième trimestre, soit 48.000 personnes de plus qu'au trimestre précédent.

A titre de comparaison, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité (catégorie A) inscrits à Pôle emploi atteignait 3,441 millions à fin juin.

La baisse du taux de chômage en France métropolitaine au deuxième trimestre a notamment concerné les jeunes (-0,7 point) et s'est manifestée de façon moins marquée chez les 25-49 ans (-0,2 point). Le taux de chômage des 50 ans et plus est en revanche resté inchangé, à la fois sur le trimestre et sur un an.

SIGNAUX ENCOURAGEANTS

Au-delà de ce recul limité du taux de chômage, l'évolution d'un certain nombre de données - qu'il s'agisse du chômage de longue durée, du taux d'emploi ou des indicateurs de sous-emploi - s'avère encourageante pour l'évolution du marché du travail.

Parmi les chômeurs, le nombre de personnes déclarant rechercher un emploi depuis au moins un an s'élève à 1,0 million au deuxième trimestre, observe l'Insee. Le taux de chômage de longue durée en France métropolitaine s'établit ainsi à 3,6% de la population active, comme au trimestre précédent, mais il diminue de 0,4 point sur un an.

Après avoir oscillé entre 4,0% et 4,3% de début 2013 à l'été 2017 - à des plus hauts depuis le début de cette série statistique en 2003 - le taux de chômage de longue durée est retombé à 3,7% au quatrième trimestre 2017 et n'a donc pas varié significativement depuis.

Par ailleurs, le taux d'emploi des 15-64 ans est resté quasi stable, une progression de 0,1 point le portant à 65,8%, son plus haut niveau depuis le début des années 80. Dans le détail, le taux d'emploi a progressé de 0,3 point pour les 25-49 ans mais est resté quasiment inchangé pour les jeunes et les seniors.

Selon l'Insee, au deuxième trimestre, le taux d'emploi des 15-64 ans en contrat à durée indéterminée atteignait 49,3% (+0,1 point par rapport au trimestre précédent, +0,4 point sur un an). Le taux pour ceux en contrat à durée déterminée (CDD) ou en intérim s'établissait à 7,8% (-0,2 point sur le trimestre, -0,1 point sur un an).

Sur le trimestre, le taux d'emploi à temps complet est resté stable, à 53,9% (+0,6 point sur un an) et celui à temps partiel a progressé de 0,2 point, à 12,0% (inchangé sur un an).

L'Insee a par ailleurs recensé 1,5 million de personnes souhaitant un emploi sans être considérées comme des chômeurs par le BIT, parce qu'elles ne sont pas disponibles dans l'immédiat ou qu'elles ne cherchent pas activement.

Cette population, qualifiée de "halo du chômage", a diminué de 19.000 par rapport au premier trimestre et reculé de 25.000 sur un an.

(Myriam Rivet, édité par Dominique Rodriguez)