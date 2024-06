25 juin (Reuters) - Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, a défendu mardi soir une progressivité de l'âge du départ à la retraite, confirmant un départ à 60 ans pour les carrières longues mais actant la possibilité d'une retraite à 66 ans pour un début de carrière à 24 ans, lors d'un débat télévisé organisé à cinq jours du premier tour des élections législatives anticipées en France.

"A 24 ans, vous partirez avec 42 annuités de cotisations, c'est-à-dire à 66 ans", a dit le président du RN. "On a ce chiffre là pour une raison très simple, quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amenés à travailler plus tard", a dit Jordan Bardella, qui débattait avec l'actuel Premier ministre Gabriel Attal et le coordinateur national de La France insoumise (LFI).

Le président du RN a dit à plusieurs reprises vouloir mettre l'accent sur les carrières longues, en permettant à ceux ayant commencé à travailler avant 20 ans de partir à la retraite avec 40 annuités à un âge légal de départ de 60 ans.

(Michel Rose et Camille Raynaud)