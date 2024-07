PARIS, 7 juillet (Reuters) - L'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) est arrivée contre toute attente en tête au second tour des élections législatives, devançant le Rassemblement national (RN) relégué au coude-à-coude avec le camp présidentiel, selon les instituts de sondage Ifop-Fiducial, Ipsos, Opinionway et Elabe.

D'après leurs estimations, le NFP remporterait entre 172 sièges et 215 sièges, moins que les 289 nécessaires pour obtenir la majorité absolue.

Le RN et ses alliés remporteraient entre 115 sièges et 160 sièges et le camp présidentiel Ensemble pour la République disposerait de 150 sièges à 180 sièges.

Les Républicains (LR) sont crédités de 40 sièges à 70 sièges.

(Rédigé par Blandine Hénault)