* Huitième samedi de manifestations

* Macron pris pour cible dans les slogans (Actualisé avec citations, manifestations)

PARIS, 5 janvier (Reuters) - Des contestataires du mouvement des "Gilets jaunes" ont de nouveau manifesté samedi, le huitième d'affilée, à Paris et en province, estimant que leurs revendications n'ont pas été prises en compte par le pouvoir.

Dans la capitale, la préfecture de police a reçu deux déclarations officielles, la première pour un rassemblement sur l'avenue des Champs-Elysées suivi d'un déplacement vers la place de la Bourse, la seconde pour un cheminement au départ de l'Hôtel de ville en direction de l'Assemblée nationale.

Pour la première fois, une ébauche de service d'ordre interne accompagnait les différents cortèges de ce mouvement sans leader désigné dont les actions s'organisent essentiellement via les réseaux sociaux.

Dès samedi matin, des centaines de personnes se sont rassemblées dans le quartier des Champs-Elysées avant de prendre la direction du centre de la capitale, drapeaux français en main et gilets fluorescents sur le dos.

Certains ont entonné la Marseillaise, d'autres ont scandé "Macron démission".

"Macron, toi et la clique, tous au smic", "Macron prix Nobel du mépris", "Indignez-vous : trop de taxes, trop de suicides, trop de SDF. Réveillez-vous", "Le roi Macron donne des miettes aux gueux" pouvait-on lire sur des pancartes arborées par les manifestants, dont beaucoup réclamaient des référendums d'initiative citoyenne (RIC).

"Nous on en a marre de payer, on ne veut plus de cet esclavage, on doit pouvoir vivre de notre salaire", a dit à Reuters un jeune homme venu d'Eure-et-Loir, François Cordier, croisé sur les Champs-Elysées.

"ON N'A PLUS RIEN"

Place de la Bourse, Jean-Pierre Cadieu, retraité d'Issy-les-Moulineaux, au sud de Paris, demandait "la surpression des privilèges de tous les élus" et la consultation du peuple sur les questions d'immigration.

"Macron n'a pas été élu pour faire entrer toute l'Afrique en France. C'est au peuple français, par un référendum, de décider s'il accepte tous ces clandestins. C'est une question trop grave", a déclaré à Reuters ce manifestant, le mot "colère" barrant sa casquette.

Non loin de lui, une jeune mère de trois enfants venue de Meurthe-et-Moselle a dit s'inquiéter pour le pouvoir d'achat.

"J'ai du mal dès le début du mois, une fois qu'on a payé les factures on n'a plus rien", a-t-elle témoigné.

Pour cette première journée d'action après les fêtes de fin d'année, de nombreux rassemblements ont aussi eu lieu en province, notamment à Marseille (Bouches-du-Rhône), Lyon (Rhône), Bordeaux (Gironde), Rouen (Seine-Maritime) et Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor).

Depuis les voeux du 31 décembre du chef de l'Etat Emmanuel Macron, le pouvoir a adopté une posture de fermeté, fustigeant les "agitateurs" et exigeant le respect de l'ordre public.

A l'orée de l'ouverture du grand débat national qui doit durer jusqu'au printemps, l'exécutif prône un dialogue avec des "gens sincères qui ne font pas d'instrumentalisation politique de la difficulté que connaissent certains de leurs concitoyens", a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, après le premier conseil des ministres de l'année 2019. (Elizabeth Pineau avec Johnny Cotton, édité par Jean-Stéphane Brosse)