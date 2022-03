France-Les aides d'Etat directes aux entreprises iront jusqu'à 25 mlns

PARIS, 16 mars (Reuters) - Les aides d'Etat directes dans les secteurs en difficulté en raison de la flambée des prix de l'énergie pourront aller jusqu'à 25 millions d'euros pour les entreprises qui répondent à certaines conditions, a déclaré mercredi le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, pendant la présentation du "plan de résilience".

Ces aides seront ouvertes aux entreprises qui auront subi une hausse de plus de 40% de leur facture d'électricité et de gaz naturel depuis le début de la guerre en Ukraine, et dont la facture représente au moins 3% du chiffre d'affaires, a-t-il précisé. (Reportage Matthieu Protard et Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)