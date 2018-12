France-Les chiffres des manifestations de samedi

(.)

PARIS, 2 décembre (Reuters) - Voici les principaux chiffres des manifestations de "Gilets jaunes" samedi, qui ont été émaillées d'incidents à Paris et dans plusieurs autres villes de France :

* Quelque 136.000 personnes ONT MANIFESTÉ EN FRANCE, selon le décompte du ministère de l'Intérieur. C'est moins que le 24 novembre (166.000 manifestants) et que le 17 novembre (282.000), les deux précédentes journées de mobilisation.

A Paris, 10.000 personnes ont participé aux manifestations, en comptant les 2.000 personnes qui ont défilé à l'appel de la CGT, selon les autorités.

Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a précisé lors d'un point presse dimanche en fin de journée que des membres "de groupuscule d'extrémistes d'ultra-droite ou d'ultra-gauche" avaient notamment pris part aux violences.

Mais "un très grand nombre (...) de manifestants portant un gilet jaune n'ont pas hésité eux aussi, par désinhibition, par entraînement (...) à se livrer (...) eux aussi à des violences injustifiables", a-t-il ajouté.

* En France, 263 PERSONNES ONT ÉTÉ BLESSÉES, dont 5 gravement. Parmi les blessés, figurent 81 membres des forces de l'ordre.

Les manifestations du 24 novembre avaient fait 16 blessés, dont 4 membres des forces de sécurité.

C'est à Paris que les heurts ont été les plus violents samedi, avec 133 blessés dénombrés par le ministère de l'Intérieur, dont 23 parmi les forces de l'ordre.

D'après le préfet de police de Paris Michel Delpuech, les représentants des forces de l'ordre ont témoigné avoir "fait face à une violence extrême et inédite dans les rues de Paris".

Un automobiliste a été tué dans la nuit de samedi à dimanche à Arles (Bouches-du-Rhône) dans un carambolage provoqué par un bouchon dû à un barrage de "Gilets jaunes", le troisième mort depuis le début de la contestation.

* LA POLICE A ARRÊTÉ 682 PERSONNES, dont 630 ont été placées en garde à vue. Là encore, c'est à Paris que les chiffres sont les plus élevés, avec 412 interpellations - "un niveau jamais atteint en tout cas dans les dernières décennies", a souligné Michel Delpuech - et 378 gardes à vue.

Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a précisé lors de ce même point presse que 33 mineurs figuraient parmi les 378 personnes en garde à vue, une "masse assez considérable" répartie dans les locaux des commissariats non seulement à Paris mais aussi en proche banlieue.

Il a évoqué deux types de profils principaux parmi les personnes interpellées.

D'une part "beaucoup d'homme majeurs (...) de 30 à 40 ans, venant souvent de province, souvent insérés socialement, venus pour - certains le revendiquent - en découdre avec les forces de l'ordre (...) tout en se revendiquant du mouvement des 'Gilets jaunes'".

Les personnes arrêtées en deuxième partie de journée étaient en revanche "plus jeunes", venant de région parisienne et "plutôt motivés par (...) une délinquance d'opportunité", qui avaient donc rejoint la capitale pour profiter des désordres et se livrer à des pillages, a expliqué Rémy Heitz.

* A Paris, LES SEULS POLICIERS ONT TIRÉ 9.861 GRENADES de toutes sortes (lacrymogènes, assourdissantes, de dispersion et de désencerclement), selon une source syndicale. Les canons à eau ont en outre projeté 136.800 litres et 3.827 grenades lacrymogènes ont été lancées par les gendarmes mobiles.

* Les pompiers de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ont recensé 249 INCENDIES dans la capitale, a précisé le préfet de Paris lors d'une conférence de presse.

Six de ces feux ont concerné des bâtiments, 112 ont touché des véhicules et un peu plus de 130 étaient des incendies de barricades ou de mobiliser urbain, a-t-il précisé. (Emmanuel Jarry et Myriam Rivet, édité par Yves Clarisse)