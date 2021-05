France-Les décès dus du COVID-19 au plus bas depuis octobre

(Actualisé avec nouveaux cas, bilan quotidien des vaccinations, contexte, porte-parole du gouvernement)

PARIS, 2 mai (Reuters) - Le nombre quotidien de décès à l'hôpital dus au COVID-19 en France est tombé à son plus bas niveau depuis octobre, montrent les chiffres publiés dimanche par les autorités de santé.

Cent treize décès ont été enregistrés en 24 heures en milieu hospitalier. Il faut remonter au 18 octobre pour retrouver un chiffre plus faible encore (85 décès).

Au total, 104.819 personnes sont décédées du COVID-19 depuis le début de l'épidémie, dont 78.566 en milieu hospitalier, précise Santé Publique France.

Le nombre de malades du COVID-19 hospitalisés dans des services de soins critiques (réanimation, soins intensifs et soins continus), qui baissait depuis plusieurs jours après avoir dépassé 6.000, est remonté à 5.585, soit quatre de plus qu'annoncé samedi. Le nombre total de personnes hospitalisées, est lui aussi en hausse d'un jour sur l'autre, de 215, à 28.818.

Avant la publication de ces chiffres, le porte-parole du gouvernement s'était félicité des signes récents suggérant un ralentissement de l'épidémie dans l'Hexagone, jugeant qu'ils confortaient le scénario prévoyant la levée le 19 mai de plusieurs mesures de restrictions sanitaires afin de permettre la réouverture des terrasses de cafés et restaurants ainsi que des musées, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec des jauges limitées.

"Quand on regarde la situation sanitaire et notamment la diminution de l'épidémie que l'on constate partout, on a toutes les raisons d'être confiants sur la capacité à franchir cette étape du 19 mai partout sur le territoire", a déclaré Gabriel Attal au Grand Rendez-Vous sur Europe 1.

Plus de trois Français majeurs sur dix, soit 15,77 millions de personnes, ont désormais reçu au moins une dose d'un vaccin contre le coronavirus, montrent les chiffres du ministère de la Santé.

Six millions et demi de personnes ont reçu deux injections, soit 9,7% de la population totale et 12,4% de la population majeure.

(Marc Angrand et Dominique Vidalon)