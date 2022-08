France-Les entreprises prêtes à un effort "significatif" sur la sobriété énergétique-Medef

PARIS, 29 août (Reuters) - Les entreprises sont prêtes à un effort "significatif" mais "indispensable" pour réduire leur consommation d'énergie d'environ 10% comme demandé par le gouvernement dans le cadre de la stratégie de sobriété énergétique esquissée par Emmanuel Macron le 14 juillet dernier, a déclaré lundi le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.

La Première ministre, Elisabeth Borne, doit ouvrir lundi la Rencontre des entrepreneurs de France (LaREF, ex-université du Medef) avec un discours consacré à la sobriété énergétique.

Interrogé lundi matin sur France inter sur l'objectif d'une réduction de 10% de la consommation énergétique des entreprises dans les prochaines semaines, Geoffroy Roux de Bézieux a répondu que "ce n'est pas impossible (...), c'est un effort significatif mais absolument indispensable parce que ce qu'on veut éviter absolument c'est le rationnement ou le délestage".

"Tout le monde va s'y mettre, on va appeler à la mobilisation", a-t-il dit en ajoutant que les entreprises allaient "essayer (...), faire des efforts" parce que "tout le monde est dans le même bateau".

"Le plan de sobriété sur lequel on discute porte principalement sur deux sujets: la température dans les bureaux, en limitant les recours à la climatisation en été et au chauffage en hiver ; et les mobilités du quotidien, en poussant les solutions de transport alternatif à la voiture individuelle", explique le président du Medef dans une interview publiée lundi dans Le Figaro.

"Il nous faudra plus globalement aussi repenser notre modèle de production pour le rendre plus sobre", non seulement du fait de la crise actuelle, mais aussi "pour les années à venir", ajoute-t-il.

UN POINT FIN SEPTEMBRE

"C'est l'intérêt des entreprises de baisser leur consommation d'énergie pour des raisons pécuniaires, après il faut pouvoir le faire et tout le monde n'est pas égal", a-t-il précisé sur France Inter.

Au cours d'un entretien télévisé pour le 14-Juillet, le président de la République avait invité les administrations publiques et les entreprises à préparer des plans pour consommer moins d'énergie, appelant également la population générale à la sobriété énergétique en fixant un objectif d'une réduction de 10% de la consommation énergétique en France d'ici 2024.

Dans un contexte où une coupure totale des approvisionnements en gaz russe n'est toujours pas exclue, le gouvernement accentue la pression en faveur d'une réduction plus rapide de la consommation.

"On va demander et on a déjà demandé aux entreprises, dont la plupart ont déjà pris des mesures, (...) de faire attention à leurs dépenses d'électricité et donc de réduire autant que possible l'utilisation autour de 10% de leur consommation énergétique", a déclaré lundi sur LCI Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

Les premiers décrets pris cet été à cet effet par le gouvernement, l'un sur l'extinction des publicités lumineuses la nuit et le second sur la fermeture des portes pour les commerces climatisés, vont être promulgués "dans quelques jours, quelques semaines", a précisé Olivia Grégoire.

Le gouvernement fera un point fin septembre avec les différentes filières d'activité sur "la feuille de route sur le plan de sobriété", a-t-elle annoncé, en rappelant que la fonction publique était également concernée.

"Tous les établissements recevant du public - que ce soit une entreprise, une mairie, une administration - doivent faire un effort pour passer ensemble l'hiver et réduire très rapidement leur consommation", a-t-elle souligné, le gouvernement n'excluant pas d'en passer par la contrainte.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)