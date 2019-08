France-Les industriels revoient leurs investissements à la baisse

PARIS, 27 août (Reuters) - Les industriels français ont revu en baisse leurs prévisions d'investissement pour cette année, dont ils attendent désormais une progression de 6% en valeur après les avoir augmenté de 2% en 2018, selon une enquête trimestrielle de l'Insee publiée mardi. Dans la précédente enquête, publiée début mai, ils escomptaient une hausse de 11% de leurs investissements en 2019 après une stabilité en 2018. L'investissement dans l'industrie représente environ un quart de l'investissement productif en France. L'Insee souligne que cette révision à la baisse est plus marquée qu'en moyenne à cette période de l'année, la révision moyenne entre 2004 et 2018 ayant été de -2 points. "La prévision d'investissement des industriels pour 2019 pourrait être révisée au cours des prochains trimestres", prévient par ailleurs l'Insee qui rappelle qu'en moyenne depuis 2003, la prévision que les entreprises émettent en juillet est supérieure de 2 points à la réalisation finalement constatée en juillet de l'année suivante. L'enquête publiée mardi fait apparaître une accélération attendue de l'investissement dans les secteurs des biens d'équipement et des "autres industries" ainsi qu'un fort rebond dans les matériels de transport. Dans l'industrie agroalimentaire, les investissements seraient en légère hausse en 2019 comme en 2018 (+1%). Pour le seul premier semestre, les industriels sont plus nombreux à signaler une hausse de leur investissement plutôt qu’une baisse par rapport au second semestre 2018. Le solde d’opinion sur l’évolution de l’investissement pour la période (+20) se maintient au-dessus de sa moyenne de long terme (+7). Les industriels sont en revanche moins nombreux à prévoir une hausse plutôt qu’une baisse de leur investissement au deuxième semestre. Le solde sur l'investissement prévu pour le semestre en cours se replie en effet nettement à -1 après +13, et passe au-dessous de sa moyenne de longue période (+4). Statistiques détaillées sur le site de l'Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4202896 Le point sur la conjoncture française (Marc Joanny)