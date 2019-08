France-Les livreurs à vélo promettent une rentrée chahutée

* Des mobilisations partout en France

* Deliveroo parle d'un mouvement marginal

* La loi LOM, un "rendez-vous manqué" selon les livreurs

par Caroline Pailliez

PARIS, 12 août (Reuters) - Les livreurs de repas à vélo, qui dénoncent la nouvelle politique de rémunération de Deliveroo, entendent accentuer leur mouvement de grève à la rentrée pour faire plier la plate-forme et inciter le gouvernement à les protéger.

"Il y a une colère qui prend de l'ampleur, on veut conserver cette flamme jusqu'en septembre. C'est à ce moment-là que ça aura un impact sur le chiffre d'affaires de Deliveroo", dit à Reuters Jean-Daniel Zamor, président du Collectif des livreurs autonomes parisiens (CLAP 75).

Le collectif tente de fédérer les actions pour l'instant éparses que mènent depuis deux semaines des livreurs de Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Besançon, Limoges, Nice ou encore Toulouse pour s'opposer à la nouvelle politique de Deliveroo.

L'entreprise britannique a diminué au début du mois d'août la rémunération des petites courses pour revaloriser les moyennes et longues distances, délaissées par les livreurs car jugées moins rentables.

Depuis ces changements, certains livreurs se voient proposer des commandes à deux ou trois euros, quand le tarif minimal était auparavant fixé entre 4 et 4,50 euros. Leur colère est d'autant plus vive la tarification de Deliveroo était jusque-là la plus avantageuse.

"Le but des plates-formes est d'avoir le plus de restaurants partenaires possible. Il faut donc aller le plus loin possible, quitte à précariser davantage les livreurs", explique Jean-Daniel Zamor.

"UN DÉSASTRE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL"

Deliveroo affirme que le mouvement est marginal, puisqu'il ne touche qu'un pour cent des quelque 11.000 livreurs de Deliveroo, que la majorité d'entre eux réclamaient le changement introduit et que la rémunération moyenne ne baisse pas.

"Ceux qui appellent au boycott de ne sont pas des livreurs Deliveroo et ne les représentent pas", déclare Deliveroo dans un message écrit adressé à Reuters. "Ils essaient maintenant d'empêcher les livreurs de gagner leur vie."

Le mouvement montre en tout cas les difficultés qu'ont les travailleurs des plates-formes à revendiquer des droits dans un marché peu encadré par les pouvoirs publics.

Le système utilise des travailleurs au statut d'indépendant, libres de travailler quand ils le souhaitent, mais sans influence sur le prix de la prestation, avec une protection sociale quasi-inexistante. Les plates-formes, elles, ont l'avantage de ne pas payer de cotisations sociales.

Ces plates-formes "règnent sur un véritable 'Far West' en ayant recours à des indépendants qui sont dépendants à tout point de vue", a dénoncé mercredi dernier le syndicat des artisans U2P, alertant sur "l’imminence d’un désastre économique et social".

Le gouvernement a prévu dans son projet de loi d'orientation des mobilités (LOM), qui doit être adopté en septembre, de permettre à ces travailleurs de se déconnecter sans craindre d'être sanctionnés ou encore de refuser une course.

Le texte permet également la signature de "chartes sociales" prévoyant des garanties sociales supplémentaires qui ne pourront pas être utilisées devant la justice comme preuve de salariat déguisé.

Mais les livreurs sont déçus.

"C'est un rendez-vous manqué. Les députés étaient au courant de nos réclamations. Ils nous ont reçus. Mais ils ont botté en touche et ont préféré faire quelque chose de ne pas très courageux", dit Jean-Daniel Zamor.

UN AN POUR INSTAURER UN DIALOGUE SOCIAL

La première des revendications des livreurs était d'instaurer une tarification minimale pour apporter davantage de prévisibilité au secteur, explique Arthur Hay, secrétaire du syndicat CGT des coursiers à vélo de la Gironde.

La deuxième était l'organisation d'élections professionnelles pour élire des représentants à même d'engager des négociations collectives, ajoute-t-il. Le gouvernement y a répondu en donnant un an aux acteurs en place pour mettre en place un dialogue social.

Selon la secrétaire confédérale de la CFDT, Marylise Léon, "il y avait vraiment l'occasion de faire quelque chose de plus ambitieux", mais "le gouvernement n'a pas voulu envoyer le signal d'une régulation qui aurait pu être perçue comme un frein au développement des plates-formes".

Certains appellent à créer un troisième statut, outre celui d'indépendants ou de salariés. La CFDT n'en veut pas, craignant une baisse des droits. Elle appelle plutôt à une clarification du statut des indépendants.

L'Union des autoentrepreneurs souhaite pour sa part la création d'une protection sociale attachée à la personne.

"Il faut (...) assurer un véritable 'droit de l'actif' via la portabilité de droits, non plus liés à un statut mais à l'individu, qui puisse épouser les parcours professionnels de moins en moins linéaires", a déclaré le président de l'organisation dans une tribune publiée vendredi dans les Echos. (Edité par Yves Clarisse)