France-Les mises en chantier de logement accentuent leur baisse

PARIS, 29 juillet (Reuters) - Les mises en chantier de logement ont accentué leur repli au deuxième trimestre en France alors que les permis de construire sont orientés à la hausse, selon les données corrigées des jours ouvrables et des variations saisonnières publiées lundi par le ministère de la Cohésion des territoires. Sur les trois mois à fin juin, les mises en chantier de logements ont chuté de 6,1% après une baisse de 2,0% les trois mois précédents, le recul étant marqué pour les logements collectifs (-8,0%) et un peu moins prononcé pour les logements individuels (-3,1%). Dans le même temps, les permis de construire délivrés ont progressé de 2,5%, après une baisse de 0,5% les trois mois précédents, avec des hausses de 1,0% dans l'individuel et de 3,5% dans le collectif. Sur les douze mois à fin juin, 409.300 logements ont été ont été mis en chantier en France - un plus bas depuis juin 2017, et 446.900 ont été autorisés à la construction, soit le même niveau qu'à fin mars. Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Yann Le Guernigou)