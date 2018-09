France-Les mises en chantier de logements poursuivent leur baisse

PARIS, 28 septembre (Reuters) - Les mises en chantier de logements ont enregistré un recul de 1,1% sur les trois mois à fin août par rapport aux trois mois précédents, après avoir déjà enregistré un repli de 5,7% sur la période mars-mai, selon les données corrigées des jours ouvrables et des variations saisonnières publiées vendredi par le ministère de la Cohésion des territoires. Ce reflux est plus marqué pour le logement individuel (-3,1% après -4,0%) tandis que les logements collectifs repartent légèrement à la hausse (+0,5% après -7,0%). Au cours de la même période, les permis de construire ont baissé de 2,8% par rapport aux trois mois précédents, après un recul de 5,5%, un retrait qui s'atténue pour les logements individuels (-2,4% après -11,9%) mais s'accentue dans le collectif (-3,0% après -1,0%). Sur douze mois à fin août, 422.300 logements ont été mis en chantier en France, soit une hausse de 3,0% par rapport aux 410.000 mises en chantier recensées un an plus tôt. Les permis de construire ont reculé de 5,0% à 474.600 sur la même période. Le taux d'annulation des logements autorisés à la construction reste stable et en deçà de la moyenne de long terme pour l'individuel, à 10,9%. Pour les logements collectifs, le taux d'annulation poursuit la hausse enclenchée en juin et s'établit à 25,8%, au-dessus de sa moyenne de longue période (18,8%). Le communiqué du ministère https://bit.ly/2xM5GFu Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Julie Carriat, édité par Myriam Rivet)