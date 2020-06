France-Les policiers réclament le rétablissement de la clé d'étranglement

PARIS, 11 juin (Reuters) - Les syndicats de police français ont fait pression jeudi auprès du ministre de l'Intérieur pour obtenir le rétablissement de la technique controversée d'interpellation "par étranglement", dont Christophe Castaner a annoncé lundi l'abandon face aux protestations contre les violences policières.

Christophe Castaner a reçu plusieurs syndicats place Beauveau pour tenter de calmer la colère des forces de l'ordre, des consultations qu'il doit poursuivre vendredi.

"On lui a dit que d'une façon ou d'une autre, la technique de l'étranglement, il fallait qu'elle reste tant qu'on n'en a pas trouvé une autre parce que les collègues en avaient besoin et à travers celle-ci, ils sauvaient des vies et protégeaient des vies", a déclaré à la presse Fabien Vanhemelryck, d'Alliance Police nationale.

"La deuxième chose qu'on lui a dite, c'est qu'il faut arrêter d'acheter la paix sociale avec des phrases alambiquées où on fait plaisir à une certaine partie de la population au détriment de la police parce que la police n'est pas l'éponge du gouvernement et n'est pas responsable de tous les maux de la société", a ajouté le syndicaliste. "Les policiers se sentent aujourd'hui lâchés", a souligné pour sa part Yves Lefebvre, du syndicat Unité SGP Police, qui a appelé tous les policiers français à se rassembler devant les commissariats et déposer à terre de façon symbolique leurs menottes.

Des manifestations ont été organisées ces derniers jours en France pour dénoncer des brutalités policières dans le sillage du mouvement aux Etats-Unis relancé par la mort de George Floyd, un Afro-Américain décédé après avoir été plaqué au sol, un genou d'un policier sur son cou, pendant près de neuf minutes.

Les conditions de la mort de George Floyd ont rappelé à leurs proches la façon dont Adama Traoré ou Cédric Chouviat sont décédés en France.

"Qu'on nous apporte la preuve formelle d'accidents générés par le contrôle de tête. Aujourd'hui, on n'en a pas", a déclaré Yves Lefebvre.

"Ce qu'on fait depuis lundi soir et qu'on va continuer à faire jusqu'à ce que Christophe Castaner me confirme que le contrôle de tête est maintenu, on n'arrête plus, on ne fait plus rien", a-t-il prévenu. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)