France-Les principaux nouveaux ministres du gouvernement Castex en bref

PARIS, 6 juillet (Reuters) - Voici la liste des principaux nouveaux visages du gouvernement du Premier ministre français Jean Castex, dont la composition a été dévoilée lundi.

* MINISTRE DE LA JUSTICE : ERIC DUPONT-MORETTI

Avocat pénaliste et grande figure médiatique des prétoires, Eric Dupont-Moretti devient à 59 ans ministre de la Justice en remplacement de Nicole Belloubet.

La nomination de cette forte personnalité intervient alors qu'Eric Dupont-Moretti a récemment porté plainte après les révélations sur des écoutes secrètes du Parquet national financier (PNF), qui l'ont poussé à dénoncer le pouvoir des juges et à appeler à des Etats généraux de la Justice.

En tant qu'avocat pénaliste, Eric Dupont-Moretti a défendu de nombreuses personnalités controversées comme Abdelkader Merah, le frère du terroriste Mohamed Merah, Bernard Tapie, Jérôme Kerviel, Jérôme Cahuzac ou plus récemment Patrick Balkany.

* MINISTRE DE LA CULTURE: ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Figure de droite haute en couleurs, docteur en pharmacie, Roselyne Bachelot-Narquin a une longue expérience gouvernementale : ministre de l'Ecologie de 2002 à 2004 sous Jean-Pierre Raffarin, elle a été nommée à la Santé et aux Sports puis aux Solidarités et à la Cohésion sociale sous François Fillon entre 2007 et 2010.

A 73 ans, celle qui se dit férue d'opéra hérite du ministère de la Culture en remplacement du centriste Franck Riester, qui reste au gouvernement pour prendre en charge le Commerce extérieur. Célèbre pour son franc-parler, cette habituée des plateaux de télévision y a aussi joué les animatrices ces dernières années sur D8, RMC et LCI, tout en intervenant dans l'émission humoristique de RTL Les Grosses Têtes.

Parmi ses faits d'armes politiques figure le Pacte civil de solidarité (Pacs), que l'ex-députée fut l'une des rares élues de droite à défendre en 1999.

* MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE: BARBARA POMPILI

Cette écologiste de coeur au ton libre âgée de 45 ans a présidé la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire de l'Assemblée nationale depuis son élection comme députée sous la bannière de La République en Marche en 2017.

L'ancienne secrétaire d'État chargée de la Biodiversité dans les gouvernements de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve, fut l'une des premières personnalités de gauche à apporter son soutien à Emmanuel Macron avant la dernière course à l'Elysée.

Ancienne militante des Verts dont elle s'est éloignée, Barbara Pompili doit incarner le tournant écologique pris par Emmanuel Macron au lendemain du second tour des élections municipales qui a vu des villes comme Lyon, Strasbourg et Bordeaux tomber entre les mains de défenseurs de l'environnement.

* MINISTRE DÉLÉGUÉE À L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES: ELISABETH MORENO

Dirigeante d'entreprises, Elisabeth Moreno fait son entrée en politique en obtenant le portefeuille de l'Egalité femmes-hommes détenu auparavant par Marlène Schiappa, auquel s'ajoute la Diversité et l'Egalité des chances.

Originaire des îles du Cap Vert, elle est actuellement présidente de HP Afrique après avoir été PDG du groupe informatique Lenovo en France entre janvier 2017 et janvier 2019. Elle a aussi exercé des fonctions chez Dell et Orange, selon son profil Linkedin. (Rédaction de Paris)