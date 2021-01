France-Les restaurants ne croient plus à une réouverture le 20 janvier

PARIS, 5 janvier (Reuters) - Reçus mardi au ministère de l'Economie et des Finances, les restaurateurs et les cafetiers français fermés pour cause d'épidémie de Covid-19 ne croient plus à une réouverture le 20 janvier.

Le report de cette date de réouverture évoquée par Emmanuel Macron fin novembre devrait être acté mercredi lors d'un conseil de défense à l'Elysée et annoncé jeudi par le Premier ministre, Jean Castex.

"On a bien compris que le 20 janvier, nous n'ouvrirons pas. Et quand on a demandé une date, le gouvernement n'a pas répondu", a dit à Reuters Roland Héguy, président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih), premier syndicat du secteur en France, au sortir de la réunion de Bercy.

Le rendez-vous a réuni les représentants du secteur (Umih, Groupement national des indépendants GNI, Groupement national des chaînes hôtelières GNC et Syndicat national de la restauration thématique SNRTC), le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno le Maire, et le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises, Alain Griset.

"La date du 20 janvier, il faut l'oublier", a dit à Reuters Marcel Bénezet, président de la branche Cafés du GNI, syndicat dont le président Didier Chenet se trouvait à la même réunion. "Tout sera annoncé jeudi par le Premier ministre et le ministre de la Santé (Olivier Véran)."

Selon Roland Héguy, Bruno Le Maire a promis à ses interlocuteurs qu'il allait maintenir les aides aux entreprises jusqu'à la fin de l'épidémie et dit son intention de demander aux banques un report d'un an pour le début du remboursement des prêts garantis par l'Etat, qui devait commencer en avril.

"On a des entreprises dont l'économie est à zéro, qui sont couvertes de dettes, on a besoin d'une bouée de survie. Les professionnels sont vraiment épuisés psychologiquement", a-t-il souligné.

Interrogé par Reuters sur cette réunion, l'entourage de Bruno Le Maire n'a fait aucun commentaire.

La France a enregistré 20.489 nouvelles contaminations par le coronavirus et 867 décès supplémentaires, montrent les chiffres publiés mardi par les autorités sanitaires. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)