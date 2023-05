PARIS (Reuters) - Les syndicats, qui manifesteront lundi dans les mêmes cortèges en signe d'unité, ont promis une mobilisation "historique" lors des traditionnels rassemblements du 1er-mai en France sur fond d'opposition à la réforme des retraites.

Quelques 300 points de rassemblements sont prévus lundi dans toute la France, selon le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger.

"On a décidé de faire un 1er-mai qui est historique parce que toutes les organisations syndicales sont présentes", a déclaré lundi le patron de la CFDT sur franceinfo.

"On vient de vivre une réforme des retraites, on a vécu trois mois de mouvement social, qui est le plus puissant de ces quarante dernières années, une forme de surdité de la part du gouvernement sur la question des retraites mais aussi sur la question du travail", a aussi dit Laurent Berger.

Les syndicats attendent plus d'un million de manifestants à travers le pays.

Quelque 12.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, dont 5.000 à Paris, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

De son côté, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, a indiqué que Paris serait la "capitale mondiale du mouvement social" pour ce 1er-mai.

"Ce 1er mai est très important (...) Il sert à dire que nous ne passerons pas à autre chose tant que cette réforme (des retraites) ne sera pas retirée", a-t-elle déclaré sur France 2.

"Paris va être la capitale mondiale du mouvement social cet après-midi puisque nous allons accueillir une centaine de syndicalistes des cinq continents. (...) Nous recevons des soutiens du monde entier", a encore dit Sophie Binet.

L'intersyndicale doit se réunir mardi pour dresser le bilan de la mobilisation du 1er-mai.

(Rédigé par Matthieu Protard)