(Ajoute précisions et contexte)

PARIS, 18 juillet (Reuters) - Les tarifs de l'électricité vont augmenter de 10% à compter du 1er août, selon une information publiée mardi par Les Echos.

La hausse concernera l'ensemble des ménages et les toutes petites entreprises et représentera un surcoût moyen d'un peu plus de 150 euros par an (13 euros par mois), a rapporté le quotidien.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avait annoncé en avril son intention de sortir "d'ici début 2025" du bouclier sur l'électricité et "dès cette année" pour le gaz.

La fin du bouclier tarifaire intervient alors que le gouvernement entend accélérer le désendettement de la France d'ici 2027 afin notamment de limiter la charge de la dette, attendue en forte hausse avec le relèvement des taux d'intérêt.

Face à l'envolée des prix de l'énergie, le gouvernement avait décidé en 2021 de geler les tarifs du gaz et de limiter la hausse des prix de l'électricité à 4%. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)