France-Macron annonce un budget militaire de 400 mds pour 2024-2030

Mont-de-Marsan, FRANCE, 20 janvier (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a annoncé vendredi qu'une enveloppe de 400 milliards d'euros serait allouée au budget de l'armée française pour la période 2024-2030, contre 295 milliards d'euros entre 2019 et 2025.

Le budget 2019-2025 avait été établi pour renforcer les capacités de l'armée après un sous-investissement chronique au cours des décennies précédentes, a indiqué le chef de l'Etat.

Il a qualifié le nouveau budget 2024-2030 comme un plan de "transformation" visant à adapter l'armée à l'éventualité de conflits intenses, un scénario renforcé par la guerre en cours en Ukraine.

"La France dispose et disposera d'armées prêtes aux défis du siècle", a-t-il dit lors d'un discours sur la base aérienne de Mont-de-Marsan consacré à ses voeux à l'armée.

La France doit être prête pour une nouvelle ère, avec une accumulation de menaces, a ajouté Emmanuel Macron, certaines de ces menaces étant de vieilles guerres, d'autres étant plus inédites, "entre sophistication et simplicité brutale". (Reportage Clotaire Achi à Mont-de-Marsan et Michel Rose à Paris; rédigé par Ingrid Melander, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)