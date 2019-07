France-Macron appelle à renforcer l'Europe de la défense

PARIS, 14 juillet (Reuters) - Emmanuel Macron a donné dimanche le coup d'envoi à la traditionnelle commémoration du 14-Juillet qu'il a placé cette année sous le signe de la coopération européenne en vue de renforcer l'Europe de la défense.

Le chef de l'Etat a passé en revue les troupes sur l'avenue des Champs-Elysées avant de rejoindre la tribune officielle pour suivre le défilé militaire auquel participent plus de 4.000 hommes et femmes à pied, 196 véhicules et 237 chevaux.

Soixante-sept avions, dont huit européens, et 40 hélicoptères, dont neuf européens, ont précédé le cortège qui doit s'étirer pendant deux heures sur 1,2 kilomètre.

Les dix pays membres de l'Initiative européenne d'intervention (France, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) ont ouvert la marche sous le mot d'ordre "Agir ensemble".

L'IEI, lancée en juin 2018 sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, a pour ambition de favoriser une "culture stratégique commune" en Europe en vue d'engagements conjoints pour divers scénarios d'intervention - opération militaire ou catastrophe naturelle par exemple.

"J'ai tenu à mettre en avant notre irrévocable engagement européen en vue de consolider la sécurité de notre Nation et des peuples de notre continent", a écrit Emmanuel Macron dans un message destiné aux Français, publié en matinée sur le site de l'Elysée.

"Jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été aussi nécessaire. La construction d'une Europe de la défense, en lien avec l'Alliance atlantique dont nous fêtons les 70 ans, est pour la France une priorité. Elle constitue le fil rouge de ce défilé", a-t-il ajouté.

"Agir ensemble et renforcer notre capacité à agir collectivement : tel est notamment le défi que l'Initiative européenne d'intervention, avec d'autres projets européens essentiels, veut relever", a-t-il poursuivi.

Les chefs d'Etat et de gouvernement (ou leur représentant) des neuf pays associés à la France sont aux côtés d'Emmanuel Macron dans la tribune officielle, notamment la chancelière allemande Angela Merkel qui s'est déplacée malgré des interrogations sur son état de santé.

Le Corps de réaction rapide européen, la brigade franco-allemande ou la Mission de formation de l'Union européenne (EUTM), active notamment au Mali, sont également représentés.

Les armées ont dévoilé avant le défilé, via des vidéos ou des présentations d'engins, des innovations comme le robot Stamina, capable de suivre un itinéraire sans GPS, le véhicule blindé multi-rôles Griffon ou le véhicule pick-up Scorpio lanceur de drone.

Le tableau final, avec 250 participants, rythmé par les chants de plusieurs choeurs militaires, sera dédié aux blessés, à leur reconstruction, illustrée par la présence de sportifs de haut niveau. (Caroline Pailliez, édité par Tangi Salaün)