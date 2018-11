PARIS, 4 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron "assume", dans une interview aux journaux du groupe Ebra à paraître lundi, la hausse de la taxation des carburants, source de grogne grandissante dans les territoires que le chef de l'Etat s'apprête à traverser à l'occasion de son "itinérance mémorielle".

"On nous a expliqué pendant des décennies qu’il fallait acheter du diesel et maintenant c’est le contraire. C’est normal que ce soit mal compris", estime le chef de l'Etat dans cet entretien accordé à la veille d'un déplacement de sept jours dans l'Est et le Nord à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

"J’assume parfaitement que la fiscalité due au diesel soit au niveau de celle de l’essence et je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail", poursuit-il. "Ce qu’on sait, c’est que la pollution la plus importante vient de millions de véhicules diesel anciens qui en plus consomment davantage de carburant".

"Pour accélérer la mutation, nous créons une prime de 1.000 à 2.000 euros y compris sur l’achat d’occasion, pour inciter à aller vers des véhicules moins polluants. Il ne faut diaboliser personne", a-t-il ajouté. "Les mêmes qui râlent sur la hausse du carburant réclament aussi qu’on lutte contre la pollution de l’air parce que leurs enfants souffrent de maladies".

La contestation contre l’augmentation des prix des carburants, forte notamment d’une pétition signée par plus de 700.000 personnes, s’est récemment cristallisée autour d’un appel au blocage des routes le 17 novembre prochain.

Les trois quarts des Français (78%) ont dit soutenir ce mouvement, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour franceinfo et Le Figaro diffusé jeudi.

Par ailleurs, 76% des Français jugent que l’augmentation des taxes sur le carburant et le fioul domestique est une mauvaise chose et 80% d’entre eux estiment que les hausses des taxes sur les produits pétroliers auront un impact élevé sur leur pouvoir d’achat. (Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)