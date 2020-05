France-Macron célèbre "l'esprit de solidarité" du 1er-Mai

PARIS, 1er mai (Reuters) - Emmanuel Macron a rendu hommage au monde du travail et célébré vendredi l'esprit de solidarité du 1er-Mai "qui n'a peut-être jamais été aussi puissant" malgré le confinement, qui empêche exceptionnellement cette année tout rassemblement ou défilé.

"L'esprit du 1er mai, cet esprit de solidarité entre les travailleurs n'a peut-être jamais été aussi puissant, aussi vivant, car c'est bien grâce au travail, célébré ce jour, que la Nation tient", a souligné le président de la République dans un message https://twitter.com/emmanuelmacron/status/1256101044288843777?s=12 vidéo diffusé sur son compte Twitter.

"Je veux avoir une pensée en ce jour pour les organisations syndicales qui ne peuvent tenir les traditionnels défilés, une pensée pour les travailleuses et les travailleurs de notre pays", a-t-il ajouté. "Ce 1er mai 2020 ne ressemble à aucun autre et je sais toutes les contraintes qui pèsent sur les joies qui accompagnent normalement ce jour si symbolique."

"Privés des rituels de cette journée, nous en éprouvons aujourd'hui toute la valeur, tout le sens, avec cette volonté forte: retrouver dès que possible des 1er-Mai joyeux, chamailleurs parfois, qui font notre Nation. Mes chers compatriotes, nous les retrouverons ces 1er-Mai heureux. Ensemble et unis, nous surmonterons cette épreuve", a conclu le chef de l'Etat.

"On a l'habitude de messages de ce style de la part du président et qui s'oublient parfois quelques jours après. Il faut maintenant passer aux actes", lui a répondu le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez sur les ondes de France Inter. "S'il vante les travailleurs et les travailleurs, ceux que nous nommons les premiers de corvée, il faut qu'il le démontre, et par exemple y compris dans la période annoncer des mesures fortes en matière de salaire. Le gouvernement peut le faire, ça serait une vraie main tendue." (Jean-Stéphane Brosse)