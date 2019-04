France-Macron dévoile ses "mesures concrètes" post "grand débat"

* Allocution ce lundi, conférence de presse mercredi

* L'Elysée continue d'entretenir le mystère

* L'opposition accentue la pression

PARIS, 15 avril (Reuters) - Cinq mois après le début de la crise des "Gilets jaunes", Emmanuel Macron va annoncer lundi soir les "premières mesures concrètes" issues du "grand débat" national qui doivent lui permettre de lancer l'acte II de son quinquennat à quelques semaines d'élections européennes à valeur de test.

Après des consultations tous azimuts qui se sont poursuivies ce week-end, le chef de l'Etat prononcera une allocution à 20h00 pour "dévoiler les chantiers d’action prioritaires" et avancer "les premières mesures concrètes en réponse aux préoccupations soulevées dans le cadre du grand débat national".

Pour la première fois depuis son accession au pouvoir en mai 2017, il tiendra par ailleurs une conférence de presse mercredi à l'Elysée - une pratique qu'il avait, contrairement à certains de ses prédécesseurs, délaissée jusqu'à présent au profit d'interviews à la presse écrite ou d'allocutions télévisées.

A quelques heures de sa prise de parole, l'exécutif continuait d'entretenir le mystère sur la teneur des annonces. Seule certitude : elles "sont prêtes", les "mesures s'étaleront dans le temps" et elles seront "concrètes et puissantes".

Elles pourraient se concentrer sur quatre priorités, selon le Premier ministre Edouard Philippe - baisser la fiscalité, renouer les liens avec les territoires, renforcer le lien démocratique avec les citoyens et mieux répondre à l'urgence climatique.

Parmi les pistes possibles figurent entre autres un geste pour certaines petites retraites, une baisse de l'impôt sur le revenu, l'introduction d'une dose plus importante que prévu de proportionnelle lors des législatives ou encore des mesures en faveur des "mères isolées".

POSSIBLE DÉCEPTION

Pourraient également être annoncés une présence accrue de fonctionnaires sur le terrain afin de favoriser l'accès aux services publics ou encore le remplacement des conseillers départementaux et régionaux par des conseillers territoriaux.

Le retour de l'impôt sur la fortune (ISF), réclamé par certains manifestants et souhaité par une large majorité de Français, semble quant à lui exclu tout comme une modification des droits de succession.

Les annonces de ce lundi s'ajouteront aux 10 milliards d'euros de mesures pour le pouvoir d’achat annoncés début décembre par le chef de l'Etat, qui ont considérablement réduit la marge de manoeuvre budgétaire de l'exécutif, et au plan d'attaque annoncé en mars contre les "dépenses contraintes".

A un mois des élections européennes du 26 mai, l'enjeu est de taille face aux attentes exprimées depuis le 17 novembre dans la rue par les "Gilets jaunes" - un mouvement hétéroclite qui réclame entre autres plus de justice sociale et de démocratie participative - et au scepticisme d'une majorité de Français.

Selon un sondage Elabe publié dans la dernière ligne droite avant les annonces, quelque 79% des Français estimaient que le "grand débat", organisé en ligne et sur le terrain du 15 janvier au 15 mars, ne permettrait pas à la France de sortir de la crise politique qu'elle traverse depuis l'automne.

Soixante-huit pour cent d'entre eux doutaient du fait que le gouvernement prenne en considération les points de vue exprimés lors de cette concertation, conçue comme une voie de sortie à la crise et à laquelle 1,5 million de personnes ont participé selon les organisateurs.

PRESSION DE L'OPPOSITION

Pour tenter de préparer le terrain à une possible déception, Emmanuel Macron a prévenu le 3 avril lors de son avant-dernière étape du tour des régions, en Bretagne, qu'il n'y aurait pas "66 millions de réponses" et mis en garde contre le risque de "l'individualisme".

Les mesures seront faites de "compromis" et tiendront compte "à la fois des aspirations des Français mais aussi des difficultés qui sont celles de notre pays", a renchéri la semaine dernière la porte-parole du gouvernement et ancienne conseillère communication du chef de l'Etat, Sibeth Ndiaye.

Sous pression de l'opinion et des contraintes budgétaires, Emmanuel Macron doit également composer avec une opposition politique qui a multiplié les mises en garde ces derniers jours.

Le chef de l'Etat "n'aura pas de seconde chance", a prévenu le président du Sénat Gérard Larcher (Les Républicains), samedi. "Les réponses ne pourront pas être uniquement cosmétiques ou purement institutionnelles. Les Français ont besoin de confiance et de rassemblement, d'un nouveau souffle et pas de 'coups'."

Une quinzaine de personnalités, dont l'ex ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot et le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, ont pour leur part appelé "à un profond sursaut politique pour que ce quinquennat ne soit pas un quinquennat perdu pour la transition écologique et la justice sociale".

La présidente du Rassemblement national (RN, ex FN), Marine Le Pen a dénoncé quant à elle dimanche un débat "totalement pipé" et fait savoir qu'elle n'attendait "rien des annonces d'Emmanuel Macron".

Quant au mouvement des "Gilets jaunes", leur mobilisation a connu un léger regain samedi avec 31.000 manifestants dans toute la France, dont 5.000 à Paris, contre 23.000 et 3.500 samedi dernier selon le ministère de l'Intérieur. (Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)