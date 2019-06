France-Macron et Elton John appellent à la mobilisation contre le sida

PARIS, 21 juin (Reuters) - Emmanuel Macron a lancé vendredi un appel à la mobilisation contre le sida, au côté d'Elton John, en souhaitant "qu'au moins 16 millions de personnes" soient sauvées dans le monde dans les trois ans qui viennent.

La France accueillera les 9 et 10 octobre, à Lyon, la conférence triennale qui doit permettre de recueillir les contributions financières des Etats au Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Cette instance, créée en 2002, espère rassembler 14 milliards de dollars pour la période 2020-2022 avec l'objectif, fixé par l'Onu, d'éradiquer l'épidémie d'ici à 2030. Plus de 12 milliards de dollars avaient été collectés lors de la précédente conférence, en 2016 au Canada.

"Par l'engagement de la communauté internationale, on a sauvé, traité 27 millions de personnes. Mais maintenant, on doit réussir à lever les nouveaux financements, on est à un moment critique parce qu'on ne sait pas si on va avoir l'argent pour les trois prochaines années", a déclaré Emmanuel Macron sur le perron de l'Elysée où des concerts étaient organisés à l'occasion de la Fête de la musique.

"Ce qu'on veut faire, c'est mieux que la dernière fois : il y a trois ans, c'était 13 milliards. (...) Il faut pouvoir sauver dans les trois ans qui viennent au moins 16 millions de personnes partout dans le monde", a poursuivi le chef de l'Etat au côté d'Elton John, auquel il venait de remettre la Légion d'honneur.

"Il nous reste 110 jours (...) pour faire mieux que 13 milliards, 110 jours pour qu'en France et partout en Europe, vous nous interpelliez, vous nous rendiez la vie impossible", a-t-il lancé à l'adresse des spectateurs, jeunes en majorité, venus assister aux concerts.

"Aidez-moi, faites de ces 110 jours 110 jours de mobilisation pour qu'en France, à Lyon, nous soyons ensemble au rendez-vous", a-t-il lancé sous les applaudissements.

Très engagé dans la lutte contre le sida, le chanteur britannique a souligné que la réussite du Fonds mondial était "essentielle pour nous aider à vaincre les maladies infectieuses les plus mortelles".

La France est le deuxième contributeur mondial au "Gobal Fund" derrière les Etats-Unis. Au total, 41 milliards d'euros ont été levés depuis 2002, au bénéfice de 140 pays touchés par les trois pandémies.

Selon l'Elysée, les organisateurs de la conférence de Lyon espèrent réunir au moins 13 milliards de dollars (11,5 milliards d'euros) pour les trois prochaines années. (Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)