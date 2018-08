France-Macron félicite le président élu colombien Ivan Duque

7 août (Reuters) - Emmanuel Macron a félicité le président élu colombien, Ivan Duque, dont l'investiture est prévue ce mardi, a annoncé lundi en fin de soirée la présidence française.

"Le président de la République s'est entretenu au téléphone dans la soirée avec le président de la Colombie, Ivan Duque. Il a salué le déroulement démocratique des élections colombiennes et a chaleureusement félicité le nouveau président à l'occasion de son investiture", a fait savoir l'Elysée dans un communiqué.

Emmanuel Macron a "rappelé l'attachement de la France au processus de paix en Colombie et a réaffirmé notre souhait d'accompagner la mise en oeuvre de l'accord signé avec les FARC", peut-on lire.

"Les deux Présidents ont fait part de leur volonté de renforcer encore les liens entre la France et la Colombie dans tous les domaines, de la sécurité à l'économie en passant par la culture et la protection de la biodiversité. Ils sont convenus de poursuivre leurs échanges et de se rencontrer dans les prochaines semaines", ajoute l'Elysée.

Ivan Duque, 41 ans, représentant du Centre démocratique, a été élu à la présidence de la Colombie en juin dernier et sera officiellement intronisé mardi.

Il n'a pas caché lors de la campagne qu'il souhaitait des modifications à l'accord de paix signé en 2016 entre le gouvernement colombien et les rebelles marxistes des Farc. (Jean Terzian)