France: Macron "ouvre la porte" à une discussion sur l'âge du départ à la retraite

CARVIN (Pas-de-Calais) (Reuters) - Emmanuel Macron s'est dit lundi ouvert à la discussion sur son projet de réforme de l'âge du départ à la retraite, lors d'un entretien accordé à BFM TV.

"On ne va pas la faire du jour au lendemain, ça se discute", a déclaré le président sortant dans cette interview réalisée lors d'un déplacement dans les Hauts de France, région dans laquelle son adversaire du second tour, Marine Le Pen, est arrivée en tête des suffrages dimanche.

"Je suis prêt à discuter du rythme et des bornes. (...) Ce n'est pas forcément un drame", a-t-il poursuivi.

Selon Emmanuel Macron, le report progressif de l'âge de départ à la retraite est une nécessité due à l'allongement de l'espérance de vie des Français, mais aussi à son refus de baisser le montant des pensions, dont il entend fixer le niveau minimum à 1.100 euros pour une carrière complète, ou d'augmenter le niveau des cotisations pour éviter de rogner sur le pouvoir d'achat des français.

Prié de dire s'il pourrait soumettre son projet de réforme des retraites à un référendum, le candidat a répondu qu'il ne l'excluait pas.

"Je suis prêt à bouger le rapport au temps et dire qu'on ne fait pas forcément une réforme jusqu'en 2030 si je ressens trop d'angoisse chez les gens", a-t-il dit à la presse après l'interview. "Parce qu'on ne peut pas dire le dimanche soir 'je veux rassembler' et quand on va écouter les gens dire 'je ne bouge pas'."

Le projet de repousser l'âge du départ à la retraite est l'une des principales mesures proposées par Emmanuel Macron dans le programme qu'il a présenté en vue de sa réélection, mais c'est aussi l'une des plus contestées, à gauche notamment.

