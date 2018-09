France-Macron perd encore cinq points de popularité-Ifop

PARIS, 23 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron perd cinq points de popularité dans la dernière livraison du baromètre mensuel de l'Ifop pour le Journal du dimanche, qui avait mesuré une chute similaire le mois dernier.

Seules 29% des personnes interrogées se disent satisfaites du chef de l'Etat, contre 34% à la fin du mois d'août et 39% il y a deux mois.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, cède quant à lui six points en un mois, avec désormais 34% d'opinions favorables, toujours selon cette enquête réalisée du 14 au 22 septembre auprès d'un échantillon de 1.964 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

(Simon Carraud, édité par Pierre Sérisier)