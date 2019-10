France-Macron promet de n'avoir aucune faiblesse sur les retraites

PARIS, 28 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron promet de ne faire preuve d'"aucune forme de faiblesse ou de complaisance" concernant la réforme des retraites malgré la menace d'un blocage de la France avec une grève dans les transports en décembre.

"C'est une réforme très dure (...) mais je n’aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance", a dit le président de la République dans une interview à RTL.

"Peut-être que ça me rendra impopulaire mais si je ne le faisais pas, d'abord je ne respecterai pas une promesse que j'ai faite à nos concitoyens, et je ne serai pas au rendez-vous de ce dont notre pays a besoin", ajoute-t-il, en invitant les employés des secteurs des transports "au calme et à la responsabilité". (Bertrand Boucey)