PARIS, 16 janvier (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a déclaré mardi être favorable à une réforme du mode de scrutin aux élections municipales dans les villes de Paris, Lyon et Marseille.

Au cours d'une grande conférence de presse à l'Elysée devant environ 200 journalistes, une semaine après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, le chef de l'Etat a déclaré vouloir "que le gouvernement et le Parlement puissent décider d'une réforme en profondeur de la loi Paris-Lyon-Marseille".

"La seule chose que je veux pour Paris c'est qu'un électeur puisse avoir les mêmes droits et compter autant à Paris qu'à Amiens, à Besançon ou ailleurs", a-t-il déclaré.

Cette annonce doit permettre aux habitants de Paris, Lyon et Marseille d'élire directement leur maire, comme c'est le cas dans toutes les autres villes.

Depuis une loi votée en 1982, un mode de scrutin particulier régit en effet les trois plus grandes villes françaises : les électeurs élisent des conseillers d'arrondissements ou de secteurs qui, pour un tiers d'entre eux, siègent au conseil de la ville et en élisent le maire. Il est donc possible de devenir maire d'une de ces trois villes en gagnant les secteurs stratégiques et en étant minoritaire en voix. (Elizabeth Pineau et Zhifan Liu, édité par Jean Terzian)