France-Macron proposera dans quelques semaines son projet européen

PARIS, 31 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé lundi soir, à l'occasion de ses voeux aux Français pour 2019, qu'il proposerait "dans les prochaines semaines" son "projet européen renouvelé" censé en finir avec le "sentiment d'impuissance" et "mieux protéger les peuples".

A cinq mois des élections européennes - son premier test électoral depuis son accession à l'Elysée en mai 2017 -, le chef de l'Etat a une nouvelle fois livré un plaidoyer en faveur d'une refonte de l'Europe à l'heure où "montent les partis extrémistes" et les "égoïsmes nationaux".

"Ce que nous voulons profondément, c'est retrouver la maîtrise de notre quotidien et de notre destin, ne plus subir, c'est cela qui doit guider nos choix pour le pays et les grandes décisions pour l'année à venir", a-t-il déclaré dans son allocution télévisée enregistrée à l'Elysée. "C'est aussi cela qui doit guider le projet européen renouvelé que je vous proposerai dans les prochaines semaines".

"Retrouver la maîtrise de notre vie, c'est choisir notre alimentation, c'est assurer la justice fiscale, c'est nous protéger contre nos ennemis, c'est investir pour innover, c'est apporter une réponse commune aux migrations", a-t-il souligné. "Je crois très profondément dans cette Europe qui peut mieux protéger les peuples et nous redonner espoir".

"Au mois de mai prochain, nous aurons à nous exprimer sur ce choix européen ô combien important, nous voulons en finir avec le sentiment d'impuissance à tous les niveaux, c'est une tâche d'une ampleur inédite mais elle est à notre portée", a-t-il ajouté. "Je nous en sais capable et c'est là que réside cet espoir pour 2019".

Les élections européennes sont prévues le 26 mai 2019. (Marine Pennetier, édité par Elizabeth Pineau)