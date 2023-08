PARIS, 23 août (Reuters) - Le président Emmanuel Macron réunira la semaine prochaine les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat afin de "bâtir des accords utiles pour la France" et envisager avec eux de nouvelles lois, mais aussi des référendums.

Le chef de l'Etat, qui a évoqué ce sujet lors du conseil des ministres de rentrée, avait annoncé plus tôt cet été son intention de lancer une "initiative politique d'ampleur".

"Je convierai les principaux responsables politiques de notre pays dans un lieu en région parisienne dès la semaine prochaine", confirme-t-il dans une longue interview à l'hebdomadaire Le Point.

Objectif de cette rencontre, qui pourrait avoir lieu mercredi prochain : "prendre des décisions pour renforcer l'indépendance de notre pays et rebâtir notre nation et tout ce qui la tient: la famille, l'école, le service national universel, la transmission de notre culture, notre langue, la régulation des écrans. Mais aussi notre organisation et nos institutions dans tous les territoires", détaille le chef de l'Etat.

"Je suis sûr que nous pouvons bâtir des accords utiles pour la France sur ces sujets", dit Emmanuel Macron. "En tout cas, j'y mettrai toute ma volonté. Sortiront de ces travaux des décisions immédiates, des projets et des propositions de lois mais aussi des projets de référendums".

"Le référendum fait toujours partie des options qui peuvent être utilisées et je compte bien y avoir recours", insiste-t-il.

Réélu il y a 15 mois pour un mandat de cinq ans, Emmanuel Macron se trouve face à une situation institutionnelle complexe en raison de l'absence de majorité absolue de son camp à l'Assemblée nationale.

La Première ministre Elisabeth Borne a eu recours à 11 reprises à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet d'adopter un texte sans vote. Son gouvernement a également dû faire face à 17 motions de censure, toutes rejetées in fine.

"Les oppositions compatibles sont trop divisées, et il n'y a aucune coalition parlementaire possible qui nous donnerait la majorité absolue. On ne peut constituer que des majorités de projet, ce qui n'est pas grave ! La preuve, ça marche depuis un an", dit Emmanuel Macron dans Le Point.

Interrogé sur la difficulté de donner de l'impulsion à son second mandat alors qu'il ne peut pas constitutionnellement en briguer un troisième, Emmanuel Macron déclare : "Je présiderai jusqu'au dernier quart d'heure. J'ai le suffrage démocratique, les institutions et l'énergie pour cela". (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer et Jean Terzian)