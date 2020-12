France-Manifestation prévue samedi contre le projet de loi "sécurité globale"

PARIS, 2 décembre (Reuters) - Une manifestation contre la proposition de loi dite de "sécurité globale", dont un des articles concentre de très vives critiques de la part des rédactions françaises qui y voient un risque d'entrave à la liberté d'informer, est prévue samedi à Paris à l'appel de la coordination #StopLoiSécuritéGlobale.

Dénonçant, dans un communiqué relayé par le Syndicat national des journalistes (SNJ), la "cacophonie la plus complète" au sein du gouvernement et de la majorité parlementaire après l'annonce lundi de la réécriture de l'article 24, la coordination dit donner rendez-vous samedi 14h00 à Paris pour une "Marche des Libertés et des Justices", de la porte des Lilas à la place de la République.

La coordination, composée notamment de syndicats, d'associations et de groupes de défense des droits de l'homme, demande le retrait "réel" des articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi.

(Rédaction de Paris)