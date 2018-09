France-Marine Le Pen mise sur l'Europe pour rebondir

MARSEILLE, 15 septembre (Reuters) - Marine Le Pen, qui effectue sa rentrée politique à Fréjus (Var), entend mettre le Rassemblement national en ordre de marche pour les élections européennes de mai 2019, un scrutin traditionnellement favorable à son parti qui pourrait lui offrir une bouffée d'oxygène face aux difficultés.

"A force de dire que notre parti est quasiment mort, qu'il est fragilisé, cerné par les problèmes, on oublie la réalité de notre courant politique. Il n'a aucune vocation à reculer", déclare la présidente de l'ex-Front national dans un entretien publié samedi dans La Provence.

A Fréjus dimanche, Marine Le Pen devrait donner le coup d'envoi de sa campagne avec l'espoir de surfer sur les victoires des nationalistes dans une Europe divisée par la crise migratoire, notamment.

"Nos pays sont de plus en plus soumis aux décisions de l'Europe. Ces élections deviennent de plus en plus nationales et le fait qu'Emmanuel Macron ait opté pour des listes nationales est une bonne chose. On est sur le même clivage qu'à la présidentielle", dit-elle.

Le Front national a terminé en tête du scrutin européen de 2014 avec 24,8% des voix.

Le Rassemblement national aspire à faire de même. Un sondage Odoxa-Dentsu-Consulting publié mercredi le donne au coude à coude dans les intentions de vote avec La République en Marche (LaRem), avec respectivement 21,5% et 21% des intentions de vote.

"Je n'aime pas commenter les sondages, mais celui-là montre comment le système s'auto-intoxique. Un vent historique est en train de faire basculer toute l'Europe", estime Marine Le Pen.

La députée du Pas-de-Calais mise sur un succès européen pour reprendre le leadership de l'opposition française face à Emmanuel Macron.

"On est arrivé à la clarification de ce qu'il est vraiment. Les gens ne le jugent plus sur ses premières intentions, mais sur ses réalisations. Il existe un ressenti d'injustice", souligne-t-elle.

Un bon score du Rassemblement national permettrait aussi d'atténuer les difficultés financières traversées par le mouvement depuis la saisie par les juges, en juillet, de deux millions d'euros d'aide publique dans l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen.

"Nous faisons l'objet d'une persécution financière et judiciaire. L'objectif est de nous faire reculer électoralement par des méthodes déloyales et antidémocratiques", plaide la présidente du RN.

"En attendant, comme nous n'avons plus de moyens, nous ferons simplement un meeting à Fréjus". (Jean-François Rosnoblet, édité par Sophie Louet)