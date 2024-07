PARIS, 7 juillet (Reuters) - Le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a exhorté dimanche soir Emmanuel Macron à "s'incliner et accepter sa défaite" et à charger l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP), arrivée en tête du second tour des élections législatives anticipée, de former un gouvernement. (Blandine Henault, Sophie Louet et Nicolas Delame)