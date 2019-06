France-Mélenchon sort du silence sur le revers de LFI aux européennes

Oui mais graphiquement les Libéraux Centristes (dont LREM) en Europe ont multiplié par plus de 1.5 le nombre de sièges !!!



Donc ni LFI, ni RN n'ont réussi leur pari !

Seulement une passation entre populiste et une belle assise pour les pouvoirs Libéraux !



Le plus ce sont les verts (écologistes) qui ont pris pas mal de sièges cette année !