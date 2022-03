France-Mélenchon tente de mobiliser en vue du second tour de la présidentielle

par Yiming Woo et Michaela Cabrera

PARIS, 20 mars (Reuters) - Le candidat de l'Union populaire à l'élection présidentielle française, Jean-Luc Mélenchon, a exhorté ce dimanche ses soutiens à se mobiliser lors d'un rassemblement à Paris pour espérer atteindre le second tour de la présidentielle d'avril.

Jean-Luc Mélenchon a promis depuis la place de la République, en clôture de sa "Marche pour la VIe République", qu'il abaisserait l'âge de la retraite à 60 ans, augmenterait le salaire minimum et bloquerait les prix des produits de première nécessité et du carburant s'il est élu à la tête de l'Etat.

"Le marché, vous le voyez, c'est le chaos (...) Le moment de prendre des décisions collectives, de faire de la politique, de donner sa place à l'humain au service duquel doit se trouver l'économie et non l'inverse, tout cela dépend de vous. Votez ! ", a-t-il clamé devant une foule qui comptait, selon les organisateurs, plus de 100.000 personnes.

Jean-Luc Mélenchon, qui recueille actuellement environ 13% dans les intentions de vote pour le scrutin du premier tour le 10 avril, contre 9% à 10% en janvier, s'est hissé en troisième position dans la course électorale, derrière le président sortant, Emmanuel Macron, et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen.

"Les socialistes sont une force épuisée. Le seul qui peut nous aider, qui peut nous sauver, c'est Mélenchon", a déclaré Rita Alves, employée dans la restauration.

Dans son programme de campagne, le candidat de l'Union populaire, qui se présente à la présidence pour la troisième fois, s'engage à mettre en place des contrôles sur les mouvements de capitaux, garantir des emplois pour les chômeurs de longue durée et relever le Smic à 1.400 euros.

Il affirme également qu'il instaurerait à nouveau la retraite à 60 ans alors qu'Emmanuel Macron a confirmé la semaine dernière dans la présentation de son programme qu'il prévoyait de porter progressivement à 65 ans l'âge légal de départ à la retraite s'il était réélu. (Reportage Yiming Woo, Michaela Cabrera et Richard Lough, version française Laetitia Volga, édité par)