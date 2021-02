France-Mesures sanitaires renforcées dans la région de Dunkerque

PARIS, 13 février (Reuters) - Les mesures de prévention de la propagation du coronavirus vont être renforcées dans la communauté urbaine de Dunkerque et la communauté de communes des Hauts de Flandre, ont annoncé samedi les autorités locales.

Parmi les nouvelles mesures figurent la mise en place dès lundi d'horaires décalés dans les écoles maternelles et élémentaires afin d'éviter les attroupements, le fonctionnement en mode mixte (présentiel/distanciel) dans les collèges et lycées et le renforcement des contrôles aux frontières avec la Belgique et le Royaume-Uni, précisent dans un communiqué commun la préfecture du Nord, l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France et l'Académie de Lille.

Les contrôles du port du masque dans l'espace public seront aussi renforcés.

Parallèlement, la campagne de vaccination sur le territoire du dunkerquois bénéficiera de doses de vaccin supplémentaires et l'ARS lancera la semaine prochaine une campagne de dépistage dans plusieurs communes du secteur.

Enfin, "il est recommandé, dans la mesure du possible, de limiter les déplacements vers et à l'extérieur" de la communauté urbaine et de la communauté de communes, précise le communiqué.

Les autorités justifient ces mesures par le fait que l'évolution de l'épidémie s'est "dégradée brutalement ces derniers jours", précisant que le taux d'incidence atteint désormais 515 cas pour 100.000 habitants contre 384 il y a une semaine et 213 dans l'ensemble du département du Nord.

(Marc Angrand)