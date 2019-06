France-Mobilisation en baisse pour la 33e journée des "Gilets jaunes"

PARIS, 29 juin (Reuters) - Moins de 6.000 personnes ont participé samedi en France à la 33e journée d'action des "Gilets jaunes", dont la mobilisation faiblit, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Au total, 11.800 personnes, dont 1.100 à Paris, avaient pris part à des manifestations samedi dernier en France.

Ce samedi, le ministère de l'Intérieur a recensé 5.769 manifestants dans le pays, dont 1.300 dans la capitale.

A Paris, les manifestants ont défilé sans incident notable entre la Porte de Clichy et la Porte de Pantin avec pour mot d'ordre un hommage aux "victimes des violences policières et judiciaires". "On est plus chauds que la météo", scandaient certains d'entre eux alors que la température a pu atteindre 38°C dans la capitale.

Des rassemblements se sont également déroulés dans plusieurs villes de province, dont Rennes (Ille-et-Vilaine) où des heurts ont opposé des manifestants, notamment des militants d'ultra-gauche, aux forces de l'ordre. Des feux de poubelles et de palettes ont été déclenchés, des vitrines ont été dégradées.

Des incidents ont également été signalés à Lille.

Selon un rapport sénatorial rendu public cette semaine, l'impact du mouvement des "Gilets jaunes", lancé le 17 novembre, sur une partie de l'économie française est sous-estimé et se fera encore sentir au second semestre. (Sophie Louet)