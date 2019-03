France-Montchalin à l'Europe, O au Numérique, Ndiaye porte-parole

PARIS, 31 mars (Reuters) - Amélie de Montchalin a été nommée secrétaire d'Etat chargée des Affaires européennes, Cédric O secrétaire d'état au Numérique et Sibeth Ndiaye porte-parole du gouvernement, a annoncé dimanche l'Elysée.

Sibeth Ndiaye, conseillère presse et communication d'Emmanuel Macron, est nommée "secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement", a précisé la présidence dans un communiqué.

La vice-présidente du groupe La République en Marche (LaRem) à l'Assemblée nationale Amélie de Montchalin est nommée "secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes".

Conseiller participations publiques et économie numérique d'Emmanuel Macron, Cédric O est lui nommé "secrétaire d’État auprès du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre de l’Action et des comptes publics, chargé du numérique", a ajouté l'Elysée.

Ils remplacement respectivement Nathalie Loiseau, tête de liste de La République en marche (LaRem) pour les élections européennes du 26 mai, Mounir Mahjoubi et Benjamin Griveaux, partis dans l'espoir de remporter les municipales à Paris en 2020. (Marine Pennetier et Jean-Baptiste Vey, édité par Danielle Rouquié)