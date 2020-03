France/Municipales-Darmanin et Riester élus au premier tour

PARIS, 15 mars (Reuters) - Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, et celui de la Culture, Franck Riester, ont été élus au premier tour des élections municipales à Tourcoing (Nord) et Coulommiers (Seine-et-Marne), a-t-on appris dimanche soir.

Un porte-parole de la mairie de Tourcoing a déclaré à Reuters que Gérald Darmanin avait été élu avec 60,89% des voix. Le ministre avait annoncé qu'il quitterait le gouvernement en cas de victoire.

Franck Riester a quant à lui fait part sa victoire sur Twitter. "Notre liste est élue ce soir dès le premier tour avec 58,85% des voix", a-t-il écrit. (Elizabeth Pineau)