France-Nouvelle hausse des embauches dans le privé en juillet

PARIS, 28 août (Reuters) - Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois dans le secteur privé, hors intérim, a progressé de 0,7% en juillet en France après une hausse de 2,6% le mois précédent, selon les données publiées mercredi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss). La progression sur trois mois ressort à 1,3%, celle sur un an à 4,0%. Dans le seul secteur de l'industrie, les déclarations d'embauche de plus d'un mois ont en revanche diminué de 0,4% au mois de juillet. Leur recul est de 0,7% sur trois mois comme sur un an. La hausse de juillet a été alimentée par les déclarations d'embauche en CDI (+1,6%) tandis que celles en CDD sont restées quasiment stables (-0,2%). Statistiques détaillées pour le mois de juillet sur le site de l'Acoss : https://bit.ly/2NBIYbP Le point sur la conjoncture française Graphique: Les chiffres clés de l'économie http://tmsnrt.rs/2B7G9qP (Marc Joanny)