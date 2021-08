France-Nouvelles manifestations à l'avant-veille de l'élargissement du "pass sanitaire"

PARIS, 7 août (Reuters) - Des milliers de personnes ont défilé samedi à Paris et dans d'autres grandes villes françaises contre l'instauration du pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale pour certaines professions, pour le quatrième week-end d'affilée et à l'avant-veille de l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Le week-end précédent, quelque 200.000 manifestants avaient déjà défilé dans l'Hexagone et 161.000 environ la semaine précédente, selon des chiffrees du ministère de l'Intérieur.

Le Conseil constitutionnel a validé jeudi a validé jeudi une grande partie du projet de loi sur la gestion de la crise du COVID-19 en France, dont l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants, tout en censurant plusieurs dispositions portant sur la rupture de certains contrats de travail ainsi que le placement "automatique" à l'isolement pour les cas positifs. (Rédigé par Nicolas Delame)