10 avril (Reuters) - Onze migrants "en difficulté" ont été secourus dimanche au large de la plage de Cran Poulet, d'où ils étaient partis dans la matinée à bord d'une embarcation, a rapporté via Twitter la préfecture maritime Manche et mer du Nord, précisant que tous étaient "sains et saufs". (Rédigé par Jean Terzian)